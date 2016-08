US Open results

Results from the US Open Men’s Singles Round 1 matches on Monday:

Steve Darcis (Belgium) beat Jordan Thompson (Australia) 5-7 3-6 7-6(5) 6-4 7-5

Nicolas Almagro (Spain) beat Marton Fucsovics (Hungary) 6-1 6-4 7-6(7)

31-Albert Ramos (Spain) beat Julien Benneteau (France) 3-6 6-3 6-3 2-6 6-1

Sergiy Stakhovsky (Ukraine) beat Gastao Elias (Portugal) 6-1 3-6 2-6 6-3 7-6(4)

Ernesto Escobedo (U.S.) beat Lukas Lacko (Slovakia) 6-4 4-6 4-6 6-3 0-0 (Lacko retired)

Andrey Kuznetsov (Russia) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 6-4 3-6 6-1 7-6(6)

7-Marin Cilic (Croatia) beat Rogerio Dutra Silva (Brazil) 6-4 7-5 6-1

Guido Pella (Argentina) beat Bjorn Fratangelo (U.S.) 6-3 6-4 6-4

Mikhail Youzhny (Russia) beat 28-Martin Klizan (Slovakia) 6-2 6-1 6-1

Kyle Edmund (Britain) beat 13-Richard Gasquet (France) 6-2 6-2 6-3

Results from the US Open Women’s Singles Round 1 matches on Monday:

Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Sabine Lisicki (Germany) 6-1 6-2

Naomi Osaka (Japan) beat 28-CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-7(4) 6-3 6-4

Catherine Bellis (U.S.) beat Viktorija Golubic (Switzerland) 6-2 6-3

Shelby Rogers (U.S.) beat 27-Sara Errani (Italy) 6-4 7-6(3)

Christina McHale (U.S.) beat Mona Barthel (Germany) 6-2 6-2

9-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-1 6-2

Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Alize Cornet (France) 6-4 6-1

Caroline Wozniacki (Denmark) beat Taylor Townsend (U.S.) 4-6 6-3 6-4

Cagla Buyukakcay (Turkey) beat Irina Falconi (U.S.) 6-2 6-1

2-Angelique Kerber (Germany) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-0 1-0 (Hercog retired)

Andrea Petkovic (Germany) beat Kristina Kucova (Slovakia) 7-6(3) 6-3

24-Belinda Bencic (Switzerland) beat Samantha Crawford (U.S.) 6-7(6) 6-3 6-4

14-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Jelena Ostapenko (Latvia) 7-5 6-3

Carina Witthoeft (Germany) beat 30-Misaki Doi (Japan) 6-4 6-1

7-Roberta Vinci (Italy) beat Anna-Lena Friedsam (Germany) 6-2 6-4