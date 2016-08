US Open results

Results from the U.S. Open Men’s Singles Round 1 matches on Tuesday

Joao Sousa (Portugal) beat Victor Estrella (Dominican Republic) 6-0 6-1 6-1

Jared Donaldson (U.S.) beat 12-David Goffin (Belgium) 4-6 7-5 6-4 6-0

Alessandro Giannessi (Italy) beat Denis Kudla (U.S.) 0-6 6-4 6-1 1-6 6-0

Paul-Henri Mathieu (France) beat Christian Harrison (U.S.) 6-0 6-2 6-1

Janko Tipsarevic (Serbia) beat 29-Sam Querrey (U.S.) 7-6(4) 6-7(0) 6-3 6-3

3-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Fernando Verdasco (Spain) 7-6(4) 6-4 6-4

Nicolas Mahut (France) beat 25-Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-3 7-5 1-0 (Kohlschreiber retired)

11-David Ferrer (Spain) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-5 (Dolgopolov retired)

27-Alexander Zverev (Germany) beat Daniel Brands (Germany) 3-6 6-1 6-4 7-6(4)

Daniel Evans (Britain) beat Rajeev Ram (U.S.) 6-2 4-6 7-5 6-1

Karen Khachanov (Russia) beat Thomas Fabbiano (Italy) 6-3 6-3 4-6 6-3

22-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Inigo Cervantes (Spain) 6-2 6-4 7-6(7)

6-Kei Nishikori (Japan) beat Benjamin Becker (Germany) 6-1 6-1 3-6 6-3

Pablo Carreno (Spain) beat Ilya Ivashka (Belarus) 6-0 7-5 6-2

Jeremy Chardy (France) beat Michael Mmoh (U.S.) 6-4 6-4 6-1

Results from the U.S. Open Women’s Singles Round 1 matches on Tuesday

Katerina Siniakova (Czech Republic) beat Eugenie Bouchard (Canada) 6-3 3-6 6-2

Johanna Larsson (Sweden) beat Karin Knapp (Italy) 6-4 6-2

Kurumi Nara (Japan) beat Stefanie Voegele (Switzerland) 6-0 7-5

Annika Beck (Germany) beat Nadia Podoroska (Argentina) 7-6(6) 6-3

16-Samantha Stosur (Australia) beat Camila Giorgi (Italy) 7-5 6-7(4) 6-1

15-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Vitalia Diatchenko (Russia) 6-1 6-1

Nicole Gibbs (U.S.) beat Aleksandra Krunic (Serbia) 6-1 6-0

Zhang Shuai (China) beat Ellen Perez (Australia) 6-1 6-1

31-Timea Babos (Hungary) beat Barbara Haas (Austria) 5-7 6-3 7-5

25-Caroline Garcia (France) beat Pauline Parmentier (France) 4-6 6-3 6-4

Wang Qiang (China) beat 23-Darya Kasatkina (Russia) 6-4 2-6 6-2

Ana Konjuh (Croatia) beat 20-Kiki Bertens (Netherlands) 6-3 2-6 6-4

Richel Hogenkamp (Netherlands) beat Heather Watson (Britain) 6-2 7-5

Lucie Safarova (Czech Republic) beat Daria Gavrilova (Australia) 6-4 6-4

Denisa Allertova (Czech Republic) beat 29-Ana Ivanovic (Serbia) 7-6(4) 6-1

5-Simona Halep (Romania) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 6-0 6-2

Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-2 6-3