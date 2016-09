US Open order of play

Order of play on the main showcourts at the U.S. Open on Sunday (prefix numbers denote seeding):

Arthur Ashe Stadium

18.00: 13-Johanna Konta (Britain) v Anastasija Sevastova (Latvia) followed by

8-Madison Keys (U.S.) v Caroline Wozniacki (Denmark) &

4-Rafa Nadal (Spain) v 24-Lucas Pouille (France)

02.00: 14-Petra Kvitova (Czech Republic) v 2-Angelique Kerber (Germany)

1-Novak Djokovic (Serbia) v Kyle Edmund (Britain)

Louis Armstrong Stadium

18.00 7-Roberta Vinci (Italy) v Lesia Tsurenko (Ukraine) followed by

9-Jo-Wilfried Tsonga (France) v 26-Jack Sock (U.S.)

Grandstand

18.00: 10-Gael Monfils (France) v Marcos Baghdatis (Cyprus)