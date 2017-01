Australian Open – Day 1

Results from the Australian Open Men’s Singles Round 1 matches on Monday

1-Andy Murray (Britain) beat Illya Marchenko (Ukraine) 7-5 7-6(5) 6-2

Dusan Lajovic (Serbia) beat Stephane Robert (France) 6-3 6-3 6-3

7-Marin Cilic (Croatia) beat Jerzy Janowicz (Poland) 4-6 4-6 6-2 6-2 6-3

Diego Schwartzman (Argentina) beat 22-Pablo Cuevas (Uruguay) 6-3 6-3 6-0

Malek Jaziri (Tunisia) beat Go Soeda (Japan) 6-3 6-4 6-3

Andrey Rublev (Russia) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 4-6 6-3 7-6(0) 6-3

19-John Isner (U.S.) beat Konstantin Kravchuk (Russia) 6-3 6-4 6-7(5) 6-1

31-Sam Querrey (U.S.) beat Quentin Halys (France) 6-7(10) 7-6(4) 6-3 6-4

Mischa Zverev (Germany) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-3 7-6(5) 6-4

Alex De Minaur (Australia) beat Gerald Melzer (Austria) 5-7 6-3 2-6 7-6(2) 6-1

27-Bernard Tomic (Australia) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 6-2 6-1 6-4

5-Kei Nishikori (Japan) beat Andrey Kuznetsov (Russia) 5-7 6-1 6-4 6-7(6) 6-2

Victor Estrella (Dominican Republic) beat Aljaz Bedene (Britain) 7-6(7) 7-5 0-6 6-3

29-Viktor Troicki (Serbia) beat Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) 6-4 6-4 2-6 2-6 6-3

10-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Luca Vanni (Italy) 6-1 0-0 (Vanni retired)

Ryan Harrison (U.S.) beat Nicolas Mahut (France) 6-3 6-4 6-2

Jeremy Chardy (France) beat Nicolas Almagro (Spain) 4-0 (Almagro retired)

Results from the Australian Open Women’s Singles Round 1 matches on Monday

8-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Mariana Duque (Colombia) 6-0 6-1

Julia Boserup (U.S.) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-2 6-4

Stefanie Voegele (Switzerland) beat Kurumi Nara (Japan) 2-6 6-2 6-3

11-Elina Svitolina (Ukraine) beat Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 6-0 6-2

Ashleigh Barty (Australia) beat Annika Beck (Germany) 6-4 7-5

CoCo Vandeweghe (U.S.) beat 15-Roberta Vinci (Italy) 6-1 7-6(3)

24-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Evgeniya Rodina (Russia) 6-1 7-6(2)

20-Zhang Shuai (China) beat Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 6-0 6-3

Pauline Parmentier (France) beat Misaki Doi (Japan) 7-5 7-5

Kristyna Pliskova (Czech Republic) beat Viktorija Golubic (Switzerland) 6-3 2-6 6-4

Sorana Cirstea (Romania) beat Irina Khromacheva (Russia) 6-2 6-1

32-Anastasija Sevastova (Latvia) beat Nao Hibino (Japan) 6-4 0-0 (Hibino retired)

Natalia Vikhlyantseva (Russia) beat Vania King (U.S.) 6-3 6-2

Jaimee Fourlis (Australia) beat Anna Tatishvili (U.S.) 6-4 6-3

13-Venus Williams (U.S.) beat Kateryna Kozlova (Ukraine) 7-6(5) 7-5

Kristina Kucova (Slovakia) beat Christina McHale (U.S.) 6-4 6-0

Jelena Jankovic (Serbia) beat 26-Laura Siegemund (Germany) 6-1 1-6 6-4

Alison Riske (U.S.) beat Madison Brengle (U.S.) 7-5 6-3

27-Irina Begu (Romania) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 5-7 6-3 6-4

Varvara Lepchenko (U.S.) beat 19-Kiki Bertens (Netherlands) 7-5 7-6(5)

Julia Goerges (Germany) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 3-6 6-3 6-4

Samantha Crawford (U.S.) beat Lauren Davis (U.S.) 4-6 6-3 6-0

7-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Marina Erakovic (New Zealand) 7-5 6-4

Mona Barthel (Germany) beat Destanee Aiava (Australia) 6-3 7-6(4)

Shelby Rogers (U.S.) beat 4-Simona Halep (Romania) 6-3 6-1

Duan Yingying (China) beat Rebecca Sramkova (Slovakia) 6-3 6-4

29-Monica Puig (Puerto Rico) beat Patricia Tig (Romania) 6-0 6-1