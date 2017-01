Australian Open Results

Results from the Australian Open Men’s Singles Round 1 matches on Tuesday

Radek Stepanek (Czech Republic) beat Dmitry Tursunov (Russia) 6-2 7-6(1) 6-3

8-Dominic Thiem (Austria) beat Jan-Lennard Struff (Germany) 4-6 6-4 6-4 6-3

18-Richard Gasquet (France) beat Blake Mott (Australia) 6-4 6-4 6-2

Andrew Whittington (Australia) beat Adam Pavlasek (Czech Republic) 6-4 4-6 6-2 6-3

Gilles Muller (Luxembourg) beat Taylor Fritz (U.S.) 7-6(6) 7-6(5) 6-3

13-Roberto Bautista (Spain) beat Guido Pella (Argentina) 6-3 6-1 6-1

Carlos Berlocq (Argentina) beat Radu Albot (Moldova) 6-4 7-6(4) 5-7 7-6(8)

Kyle Edmund (Britain) beat Santiago Giraldo (Colombia) 6-2 7-5 6-3

9-Rafa Nadal (Spain) beat Florian Mayer (Germany) 6-3 6-4 6-4

Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Mikhail Youzhny (Russia) 6-3 3-0 (Youzhny retired)

30-Pablo Carreno (Spain) beat Peter Polansky (Canada) 6-0 3-6 3-6 6-2 3-0 (Polansky retired)

11-David Goffin (Belgium) beat Reilly Opelka (U.S.) 6-4 4-6 6-2 4-6 6-4

Frances Tiafoe (U.S.) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-1 6-7(3) 6-3 6-2

Yoshihito Nishioka (Japan) beat Alex Bolt (Australia) 6-4 1-6 6-2 6-4

3-Milos Raonic (Canada) beat Dustin Brown (Germany) 6-3 6-4 6-2

Rogerio Dutra Silva (Brazil) beat Jared Donaldson (U.S.) 3-6 0-6 6-1 6-4 6-4

24-Alexander Zverev (Germany) beat Robin Haase (Netherlands) 6-2 3-6 5-7 6-3 6-2

32-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Nikoloz Basilashvili (Georgia) 6-4 3-6 7-6(2) 6-4

Donald Young (U.S.) beat Thomas Fabbiano (Italy) 6-4 7-6(1) 6-4

25-Gilles Simon (France) beat Michael Mmoh (U.S.) 6-1 6-3 6-3

Results from the Australian Open Women’s Singles Round 1 matches on Tuesday

Danka Kovinic (Montenegro) beat Zheng Saisai (China) 6-0 6-4

Jennifer Brady (U.S.) beat Maryna Zanevska (Belgium) 6-3 6-2

17-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Arina Rodionova (Australia) 6-1 6-2

Mandy Minella (Luxembourg) beat Magda Linette (Poland) 7-5 6-4

Heather Watson (Britain) beat 18-Samantha Stosur (Australia) 6-3 3-6 6-0

6-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Denisa Allertova (Czech Republic) 7-5 6-2

31-Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 7-6(7) 7-6(10)

28-Alize Cornet (France) beat Myrtille Georges (France) 6-3 4-6 6-1

Sara Errani (Italy) beat Risa Ozaki (Japan) 7-5 6-1

Jelena Ostapenko (Latvia) beat Zhu Lin (China) 6-4 6-0

Maria Sakkari (Greece) beat Anett Kontaveit (Estonia) 6-0 6-4

14-Elena Vesnina (Russia) beat Ana Bogdan (Romania) 7-5 6-2

Donna Vekic (Croatia) beat Lizette Cabrera (Australia) 7-5 6-2

2-Serena Williams (U.S.) beat Belinda Bencic (Switzerland) 6-4 6-3

Naomi Osaka (Japan) beat Luksika Kumkhum (Thailand) 6-7(2) 6-4 7-5

Oceane Dodin (France) beat Cagla Buyukakcay (Turkey) 7-5 6-7(1) 6-2

Anna Blinkova (Russia) beat Monica Niculescu (Romania) 6-2 4-6 6-4

Lucie Safarova (Czech Republic) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 3-6 7-6(7) 6-1

Nicole Gibbs (U.S.) beat 25-Timea Babos (Hungary) 7-6(3) 6-4

Irina Falconi (U.S.) beat Han Xinyun (China) 6-1 7-5

9-Johanna Konta (Britain) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 7-5 6-2

21-Caroline Garcia (France) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 7-6(4) 6-4

30-Ekaterina Makarova (Russia) beat Ekaterina Alexandrova (Russia) 6-0 4-6 6-1

5-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Sara Sorribes (Spain) 6-2 6-0

Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat Karin Knapp (Italy) 6-3 2-0 (Knapp retired)