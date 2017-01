Australian Open order of play on Monday

Order of play on the main showcourts on day eight of the Australian Open at Melbourne Park on Monday (play begins at 0000 GMT; prefix denotes seeding):

ROD LAVER ARENA

16-Barbora Strycova (Czech Republic) v 2-Serena Williams (U.S.)

8-Dominic Thiem (Austria) v 11-David Goffin (Belgium)

Not before 0800:

5-Karolina Pliskova (Czech Republic) v 22-Daria Gavrilova (Australia)

6-Gael Monfils (France) v 9-Rafael Nadal (Spain)

MARGARET COURT ARENA (Not before 0200)

30-Ekaterina Makarova (Russia) v 9-Johanna Konta (Britain)

Not before 0330

Jennifer Brady (U.S.) v Mirjana Lucic-Baroni (Croatia)

Not before 0600

15-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Denis Istomin (Uzbekistan)

HISENSE ARENA

13-Roberto Bautista Agut (Spain) v 3-Milos Raonic (Canada) (Compiled by Shravanth Vijayakumar in Bengaluru)