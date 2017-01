FACTBOX: Australian Open and Grand Slam winners

List of Serena Williams’ 23 grand slam singles titles

Following is a list of Serena Williams’ 23 grand slam singles titles after the American surpassed Steffi Graf’s professional era record with victory at the Australian Open on Saturday: 1999 U.S. Open – beat Martina Hingis (Switzerland) 6-3 7-6 2002 French Open – beat Venus Williams (U.S.) 7-5 6-3 Wimbledon – beat Venus Williams 7-6 6-3 U.S. Open – beat Venus Williams 6-4 6-3 2003 Australian Open – beat Venus Williams 7-6 3-6 6-4 Wimbledon – beat Venus Williams 4-6 6-4 6-2 2005 Australian Open – beat Lindsay Davenport (U.S.) 2-6 6-3 6-0 2007 Australian Open – beat Maria Sharapova (Russia) 6-1 6-2 2008 U.S. Open – beat Jelena Jankovic (Serbia) 6-4 7-5 2009 Australian Open – beat Dinara Safina (Russia) 6-0 6-3 Wimbledon – beat Venus Williams 7-6 6-2 2010 Australian Open – beat Justine Henin (Belgium) 6-4 3-6 6-2 Wimbledon – beat Vera Zvonareva (Russia) 6-3 6-2 2012 Wimbledon – beat Agnieszka Radwanska (Poland) 6-1 5-7 6-2 U.S. Open – beat Victoria Azarenka (Belarus) 6-2 2-6 7-5 2013 French Open – beat Maria Sharapova (Russia) 6-4 6-4 U.S. Open – beat Victoria Azarenka (Belarus) 7-5 6-7 6-1 2014 U.S. Open – beat Caroline Wozniacki (Denmark) 6-3 6-3 2015 Australian Open – beat Maria Sharapova (Russia) 6-3 7-6 French Open – beat Lucie Safarova (Czech Rep) 6-3 6-7 6-2 Wimbledon – beat Garbine Muguruza (Spain) 6-4 6-4 2016 Wimbledon – beat Angelique Kerber (Germany) 7-5 6-3 2017 Australian Open – beat Venus Williams (U.S) 6-4 6-4

List of leading women’s grand slam singles title winners in the professional era

Serena Williams (United States) 23

Steffi Graff (Germany) 22

Martina Navratilova (U.S.) 18

Chris Evert (U.S.) 18

Margaret Court (Australia) 11 *

Monica Seles (U.S) 9

Billie Jean King (U.S.) 8 **

* Court leads overall with 24 grand slam titles but won 13 of her titles before the professional era

** King won a total of 12 grand slam singles titles, four of them before the professional era

Australian Open women’s singles champions

2017 Serena Williams (United States)

2016 Angelique Kerber (Germany)

2015 S. Williams (U.S.)

2014 Li Na (China)

2013 Victoria Azarenka (Belarus)

2012 Victoria Azarenka (Belarus)

2011 Kim Clijsters (Belgium)

2010 Serena Williams (United States)

2009 Serena Williams (United States)

2008 Maria Sharapova (Russia)

2007 Serena Williams (United States)

2006 Amelie Mauresmo (France)

2005 Serena Williams (United States)

2004 Justin Henin (France)

2003 Serena Williams (United States)

2002 Jennifer Capriati (United States)

2001 Jennifer Capriati (United States)

2000 Lindsay Davenport (United States)

1999 Martin Hingis (Switzerland)

1998 Martin Hingis (Switzerland)

1997 Martin Hingis (Switzerland)

1996 Monica Seles (United States)

1995 Mary Pierce (United States)

1994 Steffi Graf (Germany)

1993 Monica Seles (United States)

1992 Monica Seles (United States)

1991 Monica Seles (United States)

1990 Steffi Graf (Germany)

1989 Steffi Graf (Germany)

1988 Steffi Graf (Germany)

1987 Hana Mandlikova (Czechoslavakia)

1986 no competition

1985 Martina Navratilova (United States)

1984 Chris Evert (United States)

1983 Martina Navratilova (United States)

1982 Chris Evert (United States)

1981 Martina Navratilova (United States)

1980 Hana Mandlikova (Czechoslavakia)