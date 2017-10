Verstappen wins in Malaysia with Hamilton second

Red Bull’s Max Verstappen won Sunday’s Malaysian Grand Prix a day after his 20th birthday with Formula One world championship leader Lewis Hamilton finishing second for Mercedes.

The Dutch driver’s Australian team-mate Daniel Ricciardo finished third. The victory was the second of Verstappen’s career.

Ferrari’s Sebastian Vettel, who had started in last place after engine problems stopped him setting a time in Saturday’s qualifying, staged a remarkable recovery drive to fourth.

The German now trails Hamilton by 34 points in the standings with five of 20 races left.

Result at Sepang International Circuit

1. Max Verstappen (Netherlands) Red Bull – TAG Heuer 1:30:01.290

2. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes +00:12.770

3. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull – TAG Heuer 00:22.519

4. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 00:37.362

5. Valtteri Bottas (Finland) Mercedes 00:56.021

6. Sergio Perez (Mexico) Force India – Mercedes 01:18.630

7. Stoffel Vandoorne (Belgium) McLaren 1 lap

8. Lance Stroll (Canada) Williams-Mercedes 1 lap

9. Felipe Massa (Brazil) Williams-Mercedes 1 lap

10. Esteban Ocon (France) Force India – Mercedes 1 lap

11. Fernando Alonso (Spain) McLaren 1 lap

12. Kevin Magnussen (Denmark) Haas – Ferrari 1 lap

13. Romain Grosjean (France) Haas – Ferrari 1 lap

14. Pierre Gasly (France) Toro Rosso – Renault 1 lap

15. Jolyon Palmer (Britain) Renault 1 lap

16. Nico Huelkenberg (Germany) Renault 1 lap

17. Pascal Wehrlein (Germany) Sauber – Ferrari 1 lap

18. Marcus Ericsson (Sweden) Sauber – Ferrari 2 laps

r. Carlos Sainz Jr (Spain) Toro Rosso – Renault 27 laps

ns. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 56 laps

(rank: r = retired, nc = not classified)

Fastest Lap: Sebastian Vettel,1:34.080, lap 40.

Standings

Drivers Points

1. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes 281

2. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 247

3. Valtteri Bottas (Finland) Mercedes 222

4. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull 177

5. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 138

6. Max Verstappen (Netherlands) Red Bull 93

7. Sergio Perez (Mexico) Force India 76

8. Esteban Ocon (France) Force India 57

9. Carlos Sainz Jr (Spain) Toro Rosso 48

10. Nico Huelkenberg (Germany) Renault 34

11. Felipe Massa (Brazil) Williams 33

12. Lance Stroll (Canada) Williams 32

13. Romain Grosjean (France) Haas 26

14. Stoffel Vandoorne (Belgium) McLaren 13

15. Kevin Magnussen (Denmark) Haas 11

16. Fernando Alonso (Spain) McLaren 10

17. Jolyon Palmer (Britain) Renault 8

18. Pascal Wehrlein (Germany) Sauber 5

19. Daniil Kvyat (Russia) Toro Rosso 4

20. Marcus Ericsson (Sweden) Sauber 0

21. Antonio Giovinazzi (Italy) Sauber 0

22. Pierre Gasly (France) Toro Rosso 0

Constructors Points

1. Mercedes 503

2. Ferrari 385

3. Red Bull – TAG Heuer 270

4. Force India – Mercedes 133

5. Williams-Mercedes 65

6. Toro Rosso – Renault 52

7. Renault 42

8. Haas – Ferrari 37

9. McLaren 23

10. Sauber – Ferrari 5