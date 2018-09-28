Facebook says discovered a security issue affecting almost 50 million accounts

September 28th, 2018 Americas, FRONT PAGE, Tech & Science, World 0 comments

Facebook says discovered a security issue affecting almost 50 million accounts

Sept 28 (Reuters) – Facebook Inc:

* FACEBOOK SAYS ON SEPTEMBER 25, CO’S ENGINEERING TEAM DISCOVERED SECURITY ISSUE AFFECTING ALMOST 50 MILLION ACCOUNTS

* FACEBOOK SAYS INVESTIGATION IS STILL IN ITS EARLY STAGES ABOUT LATEST SECURITY INCIDENT

* FACEBOOK SAYS ATTACKERS EXPLOITED VULNERABILITY IN FACEBOOK’S CODE THAT IMPACTED CO’S “VIEW AS” FEATURE

* FACEBOOK SAYS SINCE CO JUST STARTED THE INVESTIGATION, CO HAS YET TO DETERMINE WHETHER THESE ACCOUNTS WERE MISUSED OR ANY INFORMATION WAS ACCESSED

* FACEBOOK SAYS CO ALSO DOES NOT KNOW WHO IS BEHIND THE ATTACKS OR WHERE THEY ARE BASED

* FACEBOOK SAYS ATTACKERS’ EXPLOITATION OF CO’S CODE ALLOWED THEM TO STEAL FACEBOOK ACCESS TOKENS THAT COULD BE USED TO TAKE OVER PEOPLE’S ACCOUNTS

* FACEBOOK SAYS IF IT FINDS MORE AFFECTED ACCOUNTS, IT WILL IMMEDIATELY RESET THEIR ACCESS TOKENS

* FACEBOOK SAYS FIXED THE VULNERABILITY IN FACEBOOK’S CODE THAT IMPACTED “VIEW AS” FEATURE AND INFORMED LAW ENFORCEMENT

* FACEBOOK SAYS RESET THE ACCESS TOKENS OF THE ALMOST 50 MILLION ACCOUNTS THAT IT KNOWS WERE AFFECTED TO PROTECT THEIR SECURITY

* FACEBOOK SAYS TEMPORARILY TURNING OFF ITS “VIEW AS” FEATURE WHILE CONDUCTING A SECURITY REVIEW

* FACEBOOK SAYS ALSO PRECAUTIONARILY RESETTING ACCESS TOKENS FOR ANOTHER 40 MILLION ACCOUNTS THAT HAVE BEEN SUBJECT TO A “VIEW AS” LOOK-UP IN THE LAST YEAR

* FACEBOOK SAYS AROUND 90 MILLION PEOPLE WILL NOW HAVE TO LOG BACK IN TO FACEBOOK

* FACEBOOK SAYS LATEST SECURITY INCIDENT STEMMED FROM A CHANGE MADE TO FACEBOOK’S VIDEO UPLOADING FEATURE IN JULY 201

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