French Open order of play on Wednesday

Order of play on the main showcourts on the fourth day of the French Open on Wednesday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE-CHATRIER

7-Sloane Stephens (U.S.) v Sara Sorribes Tormo (Spain)

7-Kei Nishikori (Japan) v Jo-Wilfried Tsonga (France)

Oscar Otte (Germany) v 3-Roger Federer (Switzerland)

Viktoria Kuzmova (Slovakia) v 4-Kiki Bertens (Netherlands)

COURT SUZANNE-LENGLEN

Kateryna Kozlova (Ukraine) v 9-Elina Svitolina (Ukraine)

Yannick Maden (Germany) v 2-Rafa Nadal (Spain)

31-Petra Martic (Croatia) v Kristina Mladenovic (France)

Benoit Paire (France) v Pierre-Hugues Herbert (France)

COURT SIMONNE-MATHIEU

6-Stefanos Tsitsipas (Greece) v Hugo Dellien (Bolivia)

Kristina Kucova (Slovakia) v 2-Karolina Pliskova (Czech Republic)

Grigor Dimitrov (Bulgaria) v 11-Marin Cilic (Croatia)

15-Belinda Bencic (Switzerland) v Laura Siegemund (Germany)