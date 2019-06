Order of play on the main showcourts on the 10th day of the French Open on Tuesday (play begins at 1200 GMT, prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE-CHATRIER

7-Sloane Stephens (U.S.) v 26-Johanna Konta (Britain)

7-Kei Nishikori (Japan) v 2-Rafa Nadal (Spain)

COURT SUZANNE-LENGLEN

24-Stan Wawrinka (Switzerland) v 3-Roger Federer (Switzerland)

Marketa Vondrousova (Czech Republic) v 31-Petra Martic (Croatia)