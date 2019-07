Results from the UEFA Champions League on Wednesday:

2nd Qualifying Round

BATE (1) 2 Rosenborg (1) 1

…. aggregate: 2-1

BATE win

Ferencváros (2) 3 Valletta (0) 1

…. aggregate: 3-1

Ferencváros win

CFR Cluj (1) 1 Maccabi Tel Aviv (0) 0

…. aggregate: 1-0

CFR Cluj win

Maribor (2) 2 AIK (1) 1

…. aggregate: 2-1

Maribor win

Celtic (3) 5 Nõmme Kalju (0) 0

…. aggregate: 5-0

Celtic win

Dundalk (0) 1 Qarabağ (1) 1

…. aggregate: 1-1

Crvena Zvezda (1) 2 HJK (0) 0

…. aggregate: 2-0

Crvena Zvezda win