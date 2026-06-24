Britain on Wednesday recorded its highest temperature for June, reaching 35.8 degrees Celsius (96.26 degrees Fahrenheit) in southern England, the Met Office said on Wednesday.
Provisional data shows record reached at Wiggonholt in West Sussex, England
The previous high, which dates back to when official records began in 1884, was 35.6 C set in 1957 and later matched in 1976.
The hottest temperature ever recorded in Britain was in July 2022 and stands at 40.3 C.
The June heatwave follows a record-breaking May, when the country recorded its hottest day for the month hitting 35.1 C.
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