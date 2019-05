French Open order of play on Tuesday

May 27 (Reuters) – Order of play on the main showcourts on the third day of the French Open on Tuesday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE-CHATRIER

John Millman (Australia) v 5-Alexander Zverev (Germany)

1-Naomi Osaka (Japan) v Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia)

3-Simona Halep (Romania) v Ajla Tomljanovic (Australia)

Taro Daniel (Japan) v 14-Gael Monfils (France)

COURT SUZANNE-LENGLEN

Nicolas Jarry (Chile) v 8-Juan Martin del Potro (Argentina)

24-Caroline Garcia (France) v Mona Barthel (Germany)

Simone Bolelli (Italy) v 22-Lucas Pouille (France)

Evgeniya Rodina (Russia) v 14-Madison Keys (U.S.)

COURT SIMONNE-MATHIEU

9-Fabio Fognini (Italy) v Andreas Seppi (Italy)

Jelena Ostapenko (Latvia) v Victoria Azarenka (Belarus)

11-Aryna Sabalenka (Belarus) v Dominika Cibulkova (Slovakia)