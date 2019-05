French Open order of play on Monday

Order of play on the main showcourts on the second day of the French Open on Monday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE-CHATRIER

13-Caroline Wozniacki (Denmark) v Veronika Kudermetova (Russia)

Yannick Hanfmann (Germany) v 2-Rafael Nadal (Spain)

1-Novak Djokovic (Serbia) v Hubert Hurkacz (Poland)

10-Serena Williams (U.S.) v Vitalia Diatchenko (Russia)

COURT SUZANNE-LENGLEN

Pauline Parmentier (France) v 4-Kiki Bertens (Netherlands)

Sorana Cirstea (Romania) v 6-Petra Kvitova (Czech Republic)

Jo-Wilfried Tsonga (France) v Peter Gojowczyk (Germany)

4-Dominic Thiem (Austria) v Tommy Paul (U.S.)

COURT SIMONNE-MATHIEU

Viktoria Kuzmova (Slovakia) v Alize Cornet (France)

Mischa Zverev (Germany) v Richard Gasquet (France)

24-Stan Wawrinka (Switzerland) v Jozef Kovalik (Slovakia)

Barbora Strycova (Czech Republic) v Samantha Stosur (Australia)