Order of play on the main showcourts on the seventh day of the French Open on Saturday (play begins at 0900 GMT unless stated, prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE-CHATRIER (play begins at 1000 GMT)

25-Elise Mertens (Belgium) v 4-Elena Rybakina (Kazakhstan)

Paula Badosa (Spain) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)

4-Alexander Zverev (Germany) v 26-Tallon Griekspoor (Netherlands)

1-Novak Djokovic (Serbia) v 30-Lorenzo Musetti (Italy)

COURT SUZANNE-LENGLEN

Varvara Gracheva (France) v Irina-Camelia Begu (Romania)

15-Ben Shelton (U.S.) v 21-Felix Auger-Aliassime (Canada)

Not before 1030, to finish, Auger-Aliassime leads 5-4

Tomas Machac (Czech Republic) v 5-Daniil Medvedev (Russia)

14-Madison Keys (U.S.) v 22-Emma Navarro (U.S.)

28-Tomas Etcheverry (Argentina) v 7-Casper Ruud (Norway)

COURT SIMONNE-MATHIEU

7-Qinwen Zheng (China) v Elina Avanesyan (Russia)

8-Hubert Hurkacz (Poland) v Denis Shapovalov (Canada)

Not before 1100, Hurkacz leads 6-3 7-6(0) 2-1

Bianca Andreescu (Canada) v 12-Jasmine Paolini (Italy)

Jozef Kovalik (Slovakia) v 13-Holger Rune (Denmark)

12-Taylor Fritz v Thanasi Kokkinakis (Australia)